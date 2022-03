Milano , 21 mar. (LaPresse) – Ci saranno “pochi centesimi” di riduzione del prezzo di gas e benzina alla pompa, ma che “in questo momento saranno di grande aiuto ai consumatori privati e alle aziende italiane. Attendiamo i Decreti definitivi del governo: la tassazione una tantum dei profitti delle aziende energetiche può passare, ma che non diventi una Robin-Tax come nel 2008 voluta da Giulio Tremonti. Sarebbe insostenibile oggi, oltre che incostituzionale”. Così a LaPresse Michele Marsiglia, presidente di FederPetroli, commentando l’intervento del Governo per effetto del quale alla pompa i prezzi di gasolio e benzina scenderanno di 25 centesimi al litro.

