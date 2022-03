Torino,, 21 mar. (LaPresse) – “I giocatori vanno e vengono, le società rimangono. Se hanno deciso questo vuol dire che era giusto fare così. Dispiace perché secondo me Dybala è un ottimo giocatore anche se non ha avuto una annata felice. Forse si poteva risolvere prima la questione, senza arrivare a confronti un pochino più pesanti”. Lo ha detto a LaPresse l’ex centrocampista della Juventus Marco Tardelli commentando la rottura tra il club bianconero e Paulo Dybala, che non rinnoverà il contratto in scadenza a fine stagione. “Come si gestiscono ora questi due mesi? Ci penserà Allegri, non è perché va via che Dybala non deve più giocare – ha aggiunto – Farà il professionista serio come ha sempre fatto ed è sempre stato e si andrà avanti. Se non c’è un accordo vuol dire che qualcosa non va più”. Per Tardelli ormai i calciatori “sono professionisti, legati non più alla maglia alla professione – ha concluso – E ognuno la fa dove meglio crede, è una cosa normale. Non do la colpa a Dybala. Non c’è più una maglia da amare ma solo da rispettare professionalmente”.

