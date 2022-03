Torino, 21 mar. (LaPresse) – “Un eventuale passaggio di Dybala dalla Juve all’Inter? Io ci sono passato. Quando non hai più un accordo nella società in cui sei le altre ti vengono a cercare. E’ la normalità in questo momento, la cosa che non bisogna più fare è andare sotto la curva a baciare la maglia e i colori. Se dovesse andare all’Inter farei i complimenti a Marotta per aver preso Dybala, non potrei fare altrimenti”. Lo ha detto a LaPresse l’ex centrocampista della Juventus Marco Tardelli commentando la rottura tra il club bianconero e Paulo Dybala, che non rinnoverà il contratto in scadenza a fine stagione ed è nel mirino – tra le tante squadre – anche dei nerazzurri.

