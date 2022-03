Torino, 21 mar. (LaPresse) – “Abbiamo avuto un approccio molto sincero, con gli acquisti fatti a gennaio con l’ingresso di Vlahovic la posizione di Paulo non lo poneva più al centro del progetto, ragion per cui si è preferito prendere questo tipo di decisione”. Lo ha detto l’ad della Juventus Maurizio Arrivabene parlando a margine di un evento a Milano in merito ai motivi che hanno portato alla rottura con Paulo Dybala, che lascerà il club a giugno. “Nessuno ha messo in questione la bravura e il valore tecnico di Paulo, poi c’erano altre considerazioni da fare sulle presenze, la lunghezza del conrtratto e altre considerazioni di carattere economico – ha aggiunto – Le scelte che dovevamo fare a gennaio le abbiamo fatte e siamo arrivati alla situazione di oggi”.

