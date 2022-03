Milano, 21 mar. (LaPresse) – Macabra scoperta nel bresciano. Un cadavere è stato trovato ieri sera sezionato e occultato in alcuni sacchi di plastica nera in località Paline del comune di Borno. Non è stata effettuata ancora l’identificazione per le pessime condizioni del corpo. Ancora da definire sesso e cause della morte. Gli inquirenti ancora non sanno quando è avvenuto il decesso e quando è stato occultato il corpo. Le indagini sono in corso.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata