Milano, 21 mar. (LaPresse) – Il cadavere ritrovato ieri sera in una rupe a Borno, nel Bresciano, appartiene a una donna, di pelle bianca, di età sconosciuta ed era probabilmente congelato; in alcune parti avrebbe segni di bruciature, come se fosse stato bruciato. È quanto apprende LaPresse. I resti sono stati ritrovati in una rupe in località Paline nei pressi di Borno, in Val Camonica. Le indagini sono in corso: maggiori dettagli utili al riconoscimento della vittima potrebbero arrivare dall’autopsia, disposta dalla Procura.

