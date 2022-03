Torino, 21 mar. (LaPresse) – “Per il futuro a breve termine non siamo sicuri di avere quello che serve per la produzione perché scarseggia di tutto, dal film estensibile al cartone. L’anno scorso ad esempio è scarseggiata la Co2 per cui hanno fornito solo i clienti più grossi e noi siamo rientrati. Scarseggiavano tutti i prodotti che servono. In questo momento, vista la scarsità, cerchiamo di acquisire oggi già il materiale per l’estate e per il dopo. Cerchiamo di accaparrarci materiale perché non sappiamo se ci sarà ancora”. Lo ha detto Alberto Bertone, presidente e amministratore delegato di Acqua Sant’Anna, commentando con LaPresse la situazione del caro energia e caro materie prime. “È assurdo perché c’è scarsità di qualsiasi tipo di materiale su tutta la linea. Anche dal punto di vista delle linee di produzione a volte mancano i componenti elettronici e le linee di produzione che si fermano per noi sono un grande danno”, precisa.

