Dumas (Arkansas, Usa), 20 mar. (LaPresse/AP) – Almeno una persona è stata uccisa e altre 20 sono rimaste ferite, inclusi bambini, in una sparatoria avvenuta ieri sera all’esterno di un’azienda locale, dove era in corso una fiera automobilistica, a Dumas, in Arkansas (Usa). Il capo della polizia di Dumas Keith Finch, dando il bilancio della sparatoria, ha precisato che al momento non è chiaro quanti bambini siano rimasti feriti. Un sospetto è stato preso in custodia, ma a sparare potrebbero essere state più persone, ha detto Finch ai giornalisti.

