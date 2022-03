Roma, 20 mar. (LaPresse) – “Dobbiamo usare qualsiasi formato, sfruttare qualsiasi possibilità per cercare di negoziare, per cercare di parlare con Putin”, “ma se questi tentativi falliscono significherebbe una terza guerra mondiale”. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un’intervista esclusiva alla Cnn.

