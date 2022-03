Roma, 20 mar. (LaPresse) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha detto di essere pronto “a negoziare” con il presidente russo Vladimir Putin. “Sono pronto per le trattative con lui”, “penso che senza negoziati, non possiamo porre fine a questa guerra”, ha affermato Zelensky in un’intervista esclusiva alla Cnn.

