Roma, 20 mar. (LaPresse) – “La guerra in Ucraina è così devastante che 10 milioni di persone sono fuggite” dalle loro case. Lo ha scritto su Twitter l’Alto commissario Onu per i rifugiati Filippo Grandi. Il bilancio comprende sia gli sfollati interni, che sono stati trasferiti in altre città dell’Ucraina che i profughi che sono fuggiti all’estero.

