Roma, 20 mar. (LaPresse) – “Dobbiamo risolvere in maniera strutturale il problema della migrazione”. Lo ha detto il presidente del Consiglio europeo Charles Michel intervistato a Mezz’ora in più su Rai3, parlando dell’arrivo di profughi dall’Ucraina nell’Ue. “Dobbiamo mostrare solidarietà sull’accoglienza dei rifugiati e dobbiamo sostenere i Paesi limitrofi all’Ucraina”, ha aggiunto Michel, sottolineando che finora diversi stati membri si sono offerti spontaneamente per accogliere i profughi che scappano dalla guerra.

