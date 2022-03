Roma, 20 mar. (LaPresse) – “Putin si trova in una posizione di comando al Cremlino, volente o nolente è lui l’interlocutore dei negoziati, dobbiamo mantenere la porta aperta a Putin”. Lo ha detto il presidente del Consiglio europeo Charles Michel intervistato a Mezz’ora in più su Rai3. “Abbiamo intrattenuto dei contatti telefonici regolari con Putin, anche il presidente del Consiglio Draghi lo ha fatto”, ha aggiunto Michel sottolineando però che l’Ue non crede alle menzogne del Cremlino, che “sono alla base dell’aggressione all’Ucraina.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata