Roma, 20 mar. (LaPresse) – “I negoziati in atto tra Kiev e Mosca, sono ostici, la Russia ha una posizione aggressiva nei confronti dell’Ucraina”. Lo ha detto il presidente del Consiglio europeo Charles Michel a Mezz’ora in più su Rai3, sottolineando che è comunque “importante trattare sulle problematiche umanitarie, sulla sicurezza delle centrali nucleari” e “poi bisogna capire quali sonoli elementi chiave per avviare un vero e proprio processo di pace iniziando dal cessate il fuoco”, ha aggiunto.

