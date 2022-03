Roma, 20 mar. (LaPresse) – Una visita di Joe Biden in Ucraina non è in programma. Lo ha precisato la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki. “Annunceremo più tardi ulteriori dettagli del viaggio del presidente in Europa ma non ci sono piani per visitare l’Ucraina”, ha detto su twitter.

