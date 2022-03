Roma, 20 mar. (LaPresse) – L’ambasciata italiana in Ucraina, attualmente situata a Leopoli, è informata del caso di Andrea Cisternino e lo sta seguendo attentamente. E’ quanto apprende LaPresse in merito alla situazione del cittadino italiano bloccato nei pressi di Kiev dove da una decina di anni gestisce il rifugio per animali ‘Italia KJ42’.

