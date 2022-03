Milano, 20 mar. (LaPresse) – Una fantastica Federica Brignone ha vinto lo slalom gigante di Meribel, ultima gara dell’anno valida per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile. La carabiniera valdostana con il tempo totale di 2’14″68 ha preceduto Marta Bassino di 0”31 centesimi, per una straordinaria doppietta tutta italiana. Terzo posto per la slovacca Petra Vlhova a 0”37. Mikaela Shiffrin, al comando dopo la prima manche, non è andata oltre il settimo posto a 0”67 centesimi. L’americana ha però già vinto matematicamente la Coppa del Mondo generale.

