Milano, 20 mar. (LaPresse) – Empoli e Verona hanno pareggiato 1-1, in una gara valida per la 30/a giornata di Serie A. Il gol del vantaggio toscano porta la firma del figlio d’arte Di Francesco al 26′, su assist di Pinamonti. Nella ripresa il Verona ha sbagliato un rigore con Simeone al 66′, poi al 71′ la rete del pareggio firmata da Cancellieri. Tre punti importanti per l’Empoli, che prova a rialzarsi in classifica dopo tre sconfitte nelle ultime quattro gare. Toscani ora 12esimi a 33 punti, nove in meno del Verona tranquillo al decimo posto.

