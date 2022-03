Roma, 20 mar. (LaPresse) – L’Atalanta si impone per 1-0 sul campo del Bologna in un match valido per la 30esima giornata del campionato di Serie A. Decide il primo gol in carriera dell’esordiente Cisse al minuto 82. Grazie a questo successo gli orobici si portano a quota 51 punti in classifica mentre il Bologna resta fermo a 33.

