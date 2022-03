Roma, 20 mar. (LaPresse) – Sono due le persone arrestate per la tragedia avvenuta in Belgio, dove un’auto ha travolto la folla a Strépy-Bracquegnies, La Louvière. Una è dell’88 e una del ’90 e sono abitanti del posto. Entrambe erano a bordo dell’auto. Le autorità giudiziarie hanno riferito in conferenza stampa che “nello stato attuale delle indagini, la pista terroristica non è quella privilegiata”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata