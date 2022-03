Roma, 19 mar. (LaPresse) – Il presidente russo Vladimir Putin è perfettamente sano ed è in ottima forma. Lo ha affermato il leader autoritario della Bielorussia Alexander Lukashenko in un’intervista all’emittente TBS, ripresa dall’agenzia Tass. “Putin è più in forma che mai”, ha detto il leader bielorusso, sostenendo che le notizie sui presunti problemi di salute di Putin mirano solo a minare la fiducia che la Russia ha in lui.

