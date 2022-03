Roma, 19 mar. (LaPresse) – La Farnesina “respinge con fermezza” le dichiarazioni minacciose del direttore del dipartimento europeo del Ministero degli Esteri russo Alexei Paramonov, secondo cui eventuali nuove sanzioni nei confronti della Federazione Russa comporterebbero conseguenze irreversibili per l’Italia, e invita il Ministero degli Esteri della Federazione Russa ad “agire per la cessazione immediata dell’illegale e brutale aggressione russa nei confronti dell’Ucraina”, che il ministero “condanna fortemente”. “L’Italia insieme ai partner europei ed internazionali continuerà a esercitare ogni pressione affinché la Russia torni nel quadro della legalità internazionale”, ha affermato il ministero degli Esteri in una nota.

