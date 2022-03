Roma, 19 mar. (LaPresse) – Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio è arrivato in Mozambico insieme all’amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi. Il titolare della Farnesina avrà colloqui con le massime autorità locali, il cui focus sarà il rafforzamento della cooperazione in campo energetico, alla luce della guerra in Ucraina. La missione diplomatica in Mozambico del ministro Di Maio arriva dopo quelle, con analoghe finalità, in Algeria, Qatar, Congo e Angola.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata