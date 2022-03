Roma, 19 mar. (LaPresse) – “Anche in Mozambico abbiamo raggiunto l’accordo per rafforzare la partnership energetica tra i nostri Paesi. Le massime autorità locali mi hanno confermato la loro disponibilità. Così come già fatto con Algeria, Qatar, Congo e Angola, continuiamo a consolidare rapporti sull’energia, in modo da renderci autonomi dal gas russo e tutelare famiglie e imprese italiane”. Lo ha scritto su Facebook il ministro degli Esteri Luigi Di Maio che si è recato oggi in Mozambico insieme all’amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi per rafforzare la partnership energetica.

