Milano, 19 mar. (LaPresse) – Inter-Fiorentina 1-1, nell’anticipo della 30/a giornata di Serie A. I gol di Torreira al 50′ e Dumfries al 55′. Con questo risultato, i nerazzurri restano al terzo posto in classifica con 60 punti a -3 dalla coppia di testa composta da Napoli e Milan. Fiorentina ottava a quota 47 e in piena corsa per l’Europa.

