Milano, 19 mar. (LaPresse) – “Magia e duro lavoro. Sono arrivato qui cercando di trovare la migliore condizione, sapevo di dover andare il più forte possibile in finale e ho dimostrato di essere il più forte quando conta davvero. Grazie a tutti per il supporto”. Così Marcell Jacobs commenta ai microfoni di RaiSport la vittoria nei 60 metri ai Mondiali indoor di Belgrado. “Era importante dimostrare che quello che ho fatto alle Olimpiadi non era un caso, ma il frutto del duro lavoro. Non era questa la mia prova, ma ho desiderato tanto questo momento. Siamo partiti bene con la prima gara, ora l’obiettivo è confermarci nella stagione all’aperto”, ha aggiunto l’azzurro. “Sono contento, devo ringraziare tutto il team. Poi oggi è la festa del papà, come festeggiare meglio davanti ai mio figlio. Un augurio a tutti i papà”, ha concluso Jacobs.

