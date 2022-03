Trento, 18 mar. (LaPresse) – “Un riconoscimento di elevato rilievo internazionale per due docenti del nostro ateneo, Elena Franchi e Nicola Segata. Colpisce la centralità dei loro programmi di ricerca rispetto a temi quantomai attuali, quali la salute e il federalismo. L’assegnazione di questi due finanziamenti da parte dell’European research council è motivo di orgoglio per l’università di Trento che continua a coltivare eccellenze in molti ambiti di ricerca”. Lo ha detto Francesca Demichelis, pro rettrice alla ricerca di UniTrento, annunciando l’assegnazione di grant da parte dell’ dell’European research council a due progetti di ricerca made in Trentino: ‘Federalismo e frontiere nella Grecia antica’ e ‘Impatto sulla salute della trasmissione del microbioma umano’. “I due nuovi finanziamenti si vanno ad aggiungere ai 31 che UniTrento ha ottenuto da quando, nel 2007, l’European research council eroga grant in tutta Europa – ha aggiunto la pro rettrice -. Il conferimento di ciascun grant avviene al termine di una selezione su base competitiva, in cui l’unico criterio di valutazione è l’eccellenza scientifica del progetto e il curriculum di chi lo propone”.

