Roma, 18 mar. (LaPresse) – “Nel vertice di oggi abbiamo confermato una piena convergenza anche sul ruolo della Bussola Strategica, come contributo al percorso verso una difesa europea. La guerra in Ucraina ha dimostrato come questo sia un obiettivo necessario e urgente, in piena complementarità con la NATO. Una difesa europea più forte rende la NATO più forte”. Così il presidente del Consiglio Mario Draghi dopo l’incontro ‘Italia, Grecia, Portogallo e Spagna’ a Villa Madama. “La sicurezza europea – ha aggiunto – è anche sicurezza Atlantica”.

