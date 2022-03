Roma, 18 mar. (LaPresse) – “La situazione in Ucraina ha dimostrato ancora una volta che le nazioni non possono impegnarsi in scontri militari” per risolvere le loro controversie. Lo avrebbe detto il presidente cinese Xi Jinping nel corso del colloquio con l’omologo statunitense Joe Biden, secondo quanto riporta il Global Times.

