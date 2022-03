Kiev (Ucraina), 18 mar. (LaPresse) – Il sindaco di Mariupol Vadym Boichenko ha confermato che i combattimenti hanno raggiunto il centro della città. “Sì, erano davvero attivi oggi. Le battaglie tra carri armati e mitragliatrici continuano”, ha detto alla Bbc. “Tutti si nascondono nei bunker”. Secondo il sindaco, oltre l’80% degli edifici residenziali è danneggiato o distrutto e il 30% di essi non può essere restaurato. “Non c’è più centro città. Non c’è un piccolo pezzo di terra in città che non abbia segni di guerra”, ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata