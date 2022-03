Bruxelles (Belgio), 18 mar. (LaPresse) – Il Belgio manterrà più a lungo aperte due delle centrali nucleari che avrebbero dovuto chiudere nel 2025. Il governo le manterrà per altri dieci anni ora che la guerra in Ucraina, tra gli altri effetti sull’economia, ha reso il gas naturale alternativo estremamente costoso e incerto. Il Belgio ha discusso a lungo sulla chiusura delle centrali di Doel e Tihange, entrambe non lontane dal confine olandese. I partiti di governo hanno ora concordato, ha annunciato il ministro dell’Energia Tinne Van der Straeten, che cercheranno di prolungarne l’attività fino al 2035. Alla fine dello scorso anno, sembrava che tutte le centrali nucleari in Belgio sarebbero state chiuse entro la fine del 2025. Tuttavia, la guerra in Ucraina ha cambiato quei piani.

