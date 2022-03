Roma, 18 mar. (LaPresse) – “Sappiamo cosa deve essere fatto e come farlo. E sicuramente attueremo tutti i piani”. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin parlando dell’azione militare russa in Ucraina, dallo stadio Luzhniki di Mosca dove sono in corso le celebrazioni per l’ottavo anniversario dell’annessione della Crimea.

