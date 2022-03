Roma, 18 mar. (LaPresse) – Il presidente russo Vladimir Putin ha elogiato “l’eroismo” dei soldati russi che stanno conducendo l’attacco in Ucraina e ha sottolineato che “c’è un’unità che da tempo non si vedeva” nel Paese. Putin ha parlato allo stadio Luzhniki di Mosca dove sono in corso le celebrazioni per l’ottavo anniversario dell’annessione della Crimea.

