Milano, 18 mar. (LaPresse) – Il presidente russo Vladimir Putin ha discusso in un colloquio telefonico con il cancelliere tedesco Olaf Scholz la situazione in Ucraina. Lo ha riferito il Cremlino citato da Tass, spiegando che Putin ha detto a Scholz che Kiev sta cercando di ritardare i negoziati in ogni modo possibile, avanzando proposte sempre più irrealistiche.

