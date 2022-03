Roma, 18 mar. (LaPresse) – Il presidente russo Vladimir Putin parlando allo stadio Luzhniki di Mosca dove sono in corso le celebrazioni per l’ottavo anniversario dell’annessione della Crimea, ha citato la Bibbia. “Non c’è amore più grande che donare la propria anima per i propri amici”, ha detto Putin.

