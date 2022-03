Milano, 18 mar. (LaPresse) – Le forze russe stanno facendo “tutto il possibile” per non prendere di mira i civili. “In particolare predisponendo corridoi umanitari per la loro evacuazione in sicurezza”. E’ quanto ha assicurato il presidente russo Vladimir Putin al presidente francese Emmanuel Macron nella loro conversazione telefonica. Lo riferisce il Cremlino.

