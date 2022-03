Milano, 18 mar. (LaPresse) – Il governo polacco si prepara a presentare l’idea di una missione di mantenimento della pace in Ucraina al vertice della Nato e al Consiglio europeo. Lo ha affermato il portavoce del governo polacco Piotr Mueller citato dall’agenzia Pap. “Non stiamo parlando di una missione che entrerebbe in conflitto diretto con la Russia, ma starebbe in quei luoghi che non sono attualmente occupati dalla Russia, per dare un chiaro segnale che non c’è consenso con i crimini di guerra”, ha detto Mueller.

