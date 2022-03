Roma, 18 mar. (LaPresse) – “La visita del Santo Padre all’Ambasciata Russa è stata un gesto forte e molto significativo. Il Papa ha voluto mostrare personalmente, attraverso questa iniziativa senza precedenti, la sua profonda preoccupazione per quanto sta accadendo in Ucraina. Siamo sicuri che quanto ha detto all’ambasciatore si è subito riferito al presidente Putin, nella speranza che l’appello del Papa alla fine del conflitto armato e al dialogo non cada nel vuoto, ma possa produrre risultati concreti a favore del ristabilimento della pace. Posso assicurarvi che il Santo Padre è alla continua ricerca di modi per superare l’attuale drammatica situazione”. Così il cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato per la Santa Sede, in un’intervista a Vida Nueva.

