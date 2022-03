Bruxelles, 18 mar. (LaPresse) – “Ad oggi, al personale diplomatico e governativo di Russia e Bielorussia è vietato l’ingresso nei locali del Parlamento europeo. Non c’è posto nella Camera della democrazia per coloro che cercano di distruggere l’ordine democratico”. Lo ha annunciato in un tweet la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata