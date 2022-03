Città del Vaticano, 18 mar. (LaPresse) – “Noi siamo abituati a sentire notizie delle guerre, ma lontane. Siria, Yemen… abituali. Adesso la guerra si è avvicinata, è a casa nostra, praticamente. E questo ci fa pensare sulla ‘selvaticità’ della natura umana, fino a dove siamo capaci di arrivare. Assassini dei nostri fratelli”. Così Papa Francesco in udienza con i partecipanti al congresso internazionale ‘Educare alla democrazia in un mondo frammentato’, promosso dalla Fondazione Pontificia Gravissimum Educationis, in corso presso l’Università LUMSA di Roma dal 17 al 19 marzo 2022.

