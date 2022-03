Kiev (Ucraina), 18 mar. (LaPresse) – Otto dei nove corridoi umanitari concordati per oggi in Ucraina, incluso uno fuori Mariupol, hanno potuto operare come previsto. Lo ha dichiarato il ministro responsabile delle operazioni, Iryna Vereshchuk, citato dalla Cnn.

