Kiev (Ucraina), 18 mar. (LaPresse) – Le Nazioni Unite hanno annunciato di aver completato, insieme ai loro partner in Ucraina, il primo convoglio di aiuti umanitari verso la città di Sumy, che si trova nel nord-est del Paese. “Le 130 tonnellate di aiuti essenziali includono forniture mediche, acqua in bottiglia, pasti pronti e cibo in scatola che aiuteranno direttamente circa 35.000 persone. Oltre a questi articoli, il convoglio ha portato attrezzature per riparare i sistemi idrici per aiutare 50.000 persone”, ha dichiarato il coordinatore delle crisi delle Nazioni Unite per l’Ucraina Amin Awad, citato dalla Cnn. “L’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari ha facilitato il dialogo per il passaggio sicuro del convoglio umanitario”. Secondo la dichiarazione, le forniture sono state fornite dal Programma alimentare mondiale, dall’Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati, dall’Organizzazione mondiale della sanità e dal Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia, nonché dall’organizzazione non governativa People in Need.

