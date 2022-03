Roma, 18 mar. (LaPresse) – “La crisi energetica” seguita al conflitto in Ucraina “è una mina sulla ripresa e può risvegliare l’incubo del populismo. In Grecia lo abbiamo pagato a caro prezzo e non vorremmo rivederlo”. Lo ha detto il premier greco Kyriakos Mitsotakis partecipando da remoto a una conferenza stampa con il presidente del Consiglio, Mario Draghi.

