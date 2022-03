Kiev (Ucraina), 18 mar. (LaPresse/AP) – Probabilmente ci vorranno anni per disinnescare tutti gli ordigni russi inesplosi in Ucraina. Denys Monastyrsky, ministro dell’Interno, ha dichiarato che il suo paese avrà bisogno dell’aiuto degli Stati Uniti per portare alla luce e disinnescare le mine russe da quelle nascoste sotto le macerie e rimuovere gli esplosivi posizionati su ponti e aeroporti dalle forze ucraine. “Un numero enorme di proiettili e mine è stato sparato contro l’Ucraina e la maggior parte non è esplosa, rimangono sotto le macerie e rappresentano una vera minaccia”, ha detto Monastyrsky. “Ci vorranno anni, non mesi, per disinnescarli”. Oltre agli ordigni russi inesplosi, le truppe ucraine hanno anche piazzato mine su ponti, aeroporti e altre infrastrutture chiave per impedire ai russi di utilizzarle. “Non saremo in grado di rimuovere le mine da tutto quel territorio, quindi ho chiesto ai nostri partner internazionali, dell’Unione Europea e degli Stati Uniti, di preparare gruppi di esperti per sminare le aree di combattimento e le strutture che sono state bombardate”, ha dichiarato Monastyrsky.

