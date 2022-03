Roma, 18 mar. (LaPresse) – “Il messaggio di Putin lanciato oggi nel suo discorso è ‘io sono la Russia'”. Lo ha detto a LaPresse Andrea Margelletti, presidente del Centro Studi Internazionali, commentando le parole del leader russo allo stadio Luzhniki di Mosca. E in merito alla citazione della Bibbia l’esperto spiega che in questa guerra “c’è una forte connotazione religiosa. Non a caso uno dei suoi principali alleati è il Patriarca Kirill, e quando ‘Dio lo vuole’ tutto è permesso….”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata