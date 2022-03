Roma, 18 mar. (LaPresse) – Il presidente della Bielorussia Alexander Lukashenko ha affermato di non avere in programma di piazzare armi nucleari in Bielorussia. “Non ho intenzione di piazzare o produrre armi nucleari qui. Questo non è mai stato nei piani della leadership bielorussa e nei miei piani”. Lo riporta l’agenzia bielorussa Sputnik.

