Milano, 18 mar. (LaPresse) – Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavorv ha elogiato ‘Fox News’ per la copertura della guerra in Ucraina. “Conosciamo i modi e i trucchi che vengono utilizzati dai paesi occidentali per manipolare i media”, ha dichiarato Lavrov durante un’apparizione in studio sulla rete statale Rt. “Se prendiamo gli Stati Uniti, solo Fox News sta cercando di presentare un punto di vista alternativo”, ha aggiunto.

