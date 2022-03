Roma, 18 mar. (LaPresse) – In merito ai negoziati “le parole di russi sono solo le loro richieste, fatte per provocare tensione nei media. Le nostre posizioni non cambiano. Cessate il fuoco, ritiro delle truppe e rigide garanzie di sicurezza con formule specifiche”. Lo scrive su twitter Mykhailo Podoliak, consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in merito alle dichiarazioni del capo negoziatore di Mosca.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata