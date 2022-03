Londra (Regno Unito), 18 mar. (LaPresse) – Quasi 100 aerei con legami con la Russia sono stati sanzionati governo degli Stati Uniti, incluso uno di proprietà del miliardario Roman Abramovich. Il Dipartimento del Commercio Usa ha affermato che gli aerei violano le sanzioni statunitensi a Mosca. Fornire servizi a questi aerei in qualsiasi parte del mondo, anche all’interno della Russia, potrebbe comportare pesanti multe e potenziali pene detentive, afferma. La ‘lista nera’ include aeromobili operati da compagnie aeree russe, inclusa Aeroflot. Mentre la maggior parte sono aerei Boeing, è incluso anche un jet privato Gulfstream di proprietà di Abramovich. L’ex proprietario del Chelsea era tra i sette oligarchi sanzionati dal governo del Regno Unito all’inizio di questo mese in risposta alla guerra in Ucraina.

