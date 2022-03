Milano, 18 mar. (LaPresse) – Il Garante per la Privacy ha aperto un’istruttoria per valutare i potenziali rischi relativi al trattamento dei dati personali dei clienti italiani effettuato dalla società russa che fornisce il software antivirus Kaspersky. Lo rende noto lo stesso Garante precisando che l’iniziativa, intrapresa d’ufficio dall’Autorità si è resa necessaria, “in relazione agli eventi bellici in Ucraina, allo scopo di approfondire gli allarmi lanciati da numerosi enti italiani ed europei specializzati in sicurezza informatica sul possibile utilizzo di quel prodotto per attacchi cibernetici contro utenti italiani”.

